США подготовили меры противодействия «Турецкому потоку» и «Северному потоку – 2»

Вашингтон, 30 ноября. Власти США намерены противодействовать реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Об этих планах Вашингтона сообщил заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Джон МакКаррик.

По его словам, Штаты выступает против строительства газопровода, по которому Россия планирует осуществлять поставки топлива в Турцию.

Говоря о «Северном потоке-2», представитель Госдепа отметил, что власти США рассчитывают, что газопровод в Германию построен не будет, однако, если «Газпром» и партнеры из ЕС реализуют эту сделку, Вашингтон может принять санкции против участвующих в проекте европейских компаний, сообщает Reuters.

Для принятия решения об ограничительных мерах будут изучены «контуры» соглашения, уточнил МакКаррик.

Напомним, в конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство первой нитки «Турецкого потока» завершится в марте следующего года, а второй — в 2019 году. Две нитки «Турецкого потока» должны обеспечить поставки 32 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

24 ноября глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что потеря транзита газа через украинскую ГТС может стоить стране независимости. По его словам, реализация «Северного потока-2» и «Турецкого потока» полностью лишит Украину транзита газа и в пять раз сократит стоимость газотранспортной системы страны.

Отметим, что Россия ранее не раз заявляла, что политизировать ситуацию вокруг «Северного потока-2» нелепо.