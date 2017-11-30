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США подготовили меры противодействия «Турецкому потоку» и «Северному потоку – 2»
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    США подготовили меры противодействия «Турецкому потоку» и «Северному потоку – 2»

    18:53  30 Ноября 2017  /обновлено: 18:54  30 Ноября 2017
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    США подготовили меры противодействия «Турецкому потоку» и «Северному потоку – 2»

    Вашингтон, 30 ноября. Власти США намерены противодействовать реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Об этих планах Вашингтона сообщил заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Джон МакКаррик.

    По его словам, Штаты выступает против строительства газопровода, по которому Россия планирует осуществлять поставки топлива в Турцию.

    Говоря о «Северном потоке-2», представитель Госдепа отметил, что власти США рассчитывают, что газопровод в Германию построен не будет, однако, если «Газпром» и партнеры из ЕС реализуют эту сделку, Вашингтон может принять санкции против участвующих в проекте европейских компаний, сообщает Reuters.

    Для принятия решения об ограничительных мерах будут изучены «контуры» соглашения, уточнил МакКаррик.

    Напомним, в конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство первой нитки «Турецкого потока» завершится в марте следующего года, а второй — в 2019 году. Две нитки «Турецкого потока» должны обеспечить поставки 32 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

    24 ноября глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что потеря транзита газа через украинскую ГТС может стоить стране независимости. По его словам, реализация «Северного потока-2» и «Турецкого потока» полностью лишит Украину транзита газа и в пять раз сократит стоимость газотранспортной системы страны.

    Отметим, что Россия ранее не раз заявляла, что политизировать ситуацию вокруг «Северного потока-2» нелепо.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #турция #северный поток-2 #газ #турецкий поток
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