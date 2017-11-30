Порошенко поручил преобразовать разведку Украины под стандарты НАТО

Киев, 30 ноября. Украинский президент Петр Порошенко дал поручение до конца текущего года разработать концепцию оптимизации Службы внешней разведки в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Опыт по стандартам НАТО у вас хороший, — заявил Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю годовщины внешней разведки. — И требую имплементации его в нормативные документы».

Кроме того, украинский лидер потребовал от разведчиков перегруппировать силы и научиться гибко реагировать на новые вызовы и угрозы, а также повысить эффективность работы.

По словам Порошенко, главными задачами эффективной разведки является разведывательное сопровождение вопросов участия Украины в создании и функционировании международных и региональных систем коллективной безопасности, защита национальных интересов в политической, экономической, энергетической, научно-технической и военно-технической сферах, обнаружение опасности и вызовов украинским интересам и эффективное противодействие им.

Напомним, ранее Порошенко лично объявил о создании на Украине нового бронетранспортера, который соответствует стандартам НАТО.