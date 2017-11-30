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Украина
Порошенко поручил преобразовать разведку Украины под стандарты НАТО
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    Порошенко поручил преобразовать разведку Украины под стандарты НАТО

    18:31  30 Ноября 2017
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    Порошенко поручил преобразовать разведку Украины под стандарты НАТО

    Киев, 30 ноября. Украинский президент Петр Порошенко дал поручение до конца текущего года разработать концепцию оптимизации Службы внешней разведки в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

    «Опыт по стандартам НАТО у вас хороший, — заявил Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю годовщины внешней разведки. — И требую имплементации его в нормативные документы».

    Кроме того, украинский лидер потребовал от разведчиков перегруппировать силы и научиться гибко реагировать на новые вызовы и угрозы, а также повысить эффективность работы.

    По словам Порошенко, главными задачами эффективной разведки является разведывательное сопровождение вопросов участия Украины в создании и функционировании международных и региональных систем коллективной безопасности, защита национальных интересов в политической, экономической, энергетической, научно-технической и военно-технической сферах, обнаружение опасности и вызовов украинским интересам и эффективное противодействие им.

    Напомним, ранее Порошенко лично объявил о создании на Украине нового бронетранспортера, который соответствует стандартам НАТО.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #порошенко #нато
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