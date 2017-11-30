Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил захват дипсобственности РФ в США с американской операцией в Ираке. Такое мнение он высказал в программе «60 минут» на телеканале «Россия». Поводом для обсуждения стало заявление российского посла в США Анатолия Антонова, который рассказал, что Госдеп не дает ему разрешения на посещение консульства.

«Это [захват российских объектов дипсобственности] характерные поступки для Соединенных Штатов Америки. Они точно так же в свое время оккупировали Ирак», — заявил Клинцевич.

«Ирак — как наше консульство?» — переспросил ведущий Евгений Попов.

«Конечно. А как вы думали? Если начали наноситься бомбо-штурмовые удары и военная техника начала появляться без разрешения руководства страны и Организации Объединенных Наций... А те четыре военные базы в Сирии, которые появились без разрешения и согласования, хотя бы такой формальности», — продолжил парламентарий.

Клинцевич также напомнил, что американцы не планируют покидать территорию Сирии. С таким подходом, предположил он, американцы не покинут и российское консульство. Сенатор также напомнил, что присутствие американцев на территории дипобъекта РФ противоречит нормам международного права.