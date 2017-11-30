Трамп опять назвал лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой»

Москва, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой», осудив прошедший пуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна.

The Chinese Envoy, who just returned from North Korea, seems to have had no impact on Little Rocket Man. Hard to believe his people, and the military, put up with living in such horrible conditions. Russia and China condemned the launch. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017

«Посол Китая, который только что вернулся из Северной Кореи, похоже, не смог повлиять на маленького человека-ракету. Трудно поверить, что его народ и армия смирились с жизнью в таких ужасных условиях», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что 29 ноября Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-15», которая упала в 250 км от японской префектуры Аомори. Ракета не нанесла никаких повреждений морским и воздушным суднам.

В Пхеньяне заявили, что эта ракета может поразить цели на материковой части США.

Ранее сообщалось, что Песков дал оценку идее полного разрыва отношений с КНДР. Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, полный разрыв связей Пхеньяна и других стран не приведет к урегулированию кризиса.