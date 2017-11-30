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Трамп опять назвал лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой»
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    Трамп опять назвал лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой»

    18:04  30 Ноября 2017
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    Трамп опять назвал лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой»

    Москва, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой», осудив прошедший пуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна.

    «Посол Китая, который только что вернулся из Северной Кореи, похоже, не смог повлиять на маленького человека-ракету. Трудно поверить, что его народ и армия смирились с жизнью в таких ужасных условиях», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

    Напомним, что 29 ноября Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-15», которая упала в 250 км от японской префектуры Аомори. Ракета не нанесла никаких повреждений морским и воздушным суднам.

    В Пхеньяне заявили, что эта ракета может поразить цели на материковой части США.

    Ранее сообщалось, что Песков дал оценку идее полного разрыва отношений с КНДР. Пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, полный разрыв связей Пхеньяна и других стран не приведет к урегулированию кризиса.

    Автор: Дима Оленин
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    #трамп #кндр
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