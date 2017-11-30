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ССА грабит жителей Алеппо после сокращения финансирования Запада
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    ССА грабит жителей Алеппо после сокращения финансирования Запада

    17:40  30 Ноября 2017
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    ССА грабит жителей Алеппо после сокращения финансирования Запада

    Алеппо, 30 ноября. Боевики «Свободной сирийской армии» начали грабить мирное население на западе провинции Алеппо.

    Иранское информационное агентство  FARSnews сообщило со ссылкой на местные источники, что «умеренные» боевики из оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», контролирующие часть провинции Алеппо, грабят гражданские объекты, городскую инфраструктуру и местных жителей. Источник это связывает с тем, что западные «кураторы» боевиков сократили ССА финансирование.

    Отмечается, что боевики ныне «умеренной» группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» (ранее входила в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1») установили для жителей подконтрольных им территориях крупный налог.

    ССА грабит жителей Алеппо после сокращения финансирования Запада

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #харакат нуреддин аз-зинки
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