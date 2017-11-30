Сирия новости 30 ноября 19.30: морские пехотинцы США покидают Ракку, ИГ и «Джебхат ан-Нусра» ведут бои в Хаме

Сирия, 30 ноября. Террористы ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»***2 ведут тяжелые бои на северо-востоке Хамы, обе стороны несут потери. Около 400 морских пехотинцев США возвращаются из Ракки домой. Армия САР заняла стратегическую высоту на юго-западе провинции Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли стратегически значимую высоту на юго-западе провинции Дамаск; продолжают обстрелы позиций исламистов в Восточной Гуте; противостоят «Ан-Нусре» к югу от Алеппо.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 потеряло одну из «спящих ячеек» на северо-востоке от Хамы в результате нападения «Тахрир аш-Шам».

«Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): ведет ожесточенные бои с войсками САР недалеко от города Абу Дали; несет потери в ходе столкновений с ИГИЛ в северо-восточной части провинции Хама; подверглась обстрелам со стороны САА в предместьях Даръа.

Международная коалиция: направила примерно 400 морских пехотинцев США из Ракки домой.

Провинция Дамаск

Как передает на своей странице в соцсети Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник, правительственная Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над стратегической вершиной Тель Бардайя, которая является высочайшей точкой горного района на северо-западе провинции Дамаск недалеко от оккупированного города Бейт Джинн. В этом регионе располагается анклав произраильских боевиков, которые в последнее время активизировали нападения на блокпосты войск САР в данном районе с целью прорубить дорогу к своим союзникам, дислоцирующимся в соседней провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах.

Подразделения САА нанесли еще несколько минометных ударов по оборонительным сооружениям исламистов на восточной окраине Дамаска, передает в Twitter (@ain_tarma) местный новостной источник. Напомним, антиправительственные формирования, в том числе террористы «Джебхат ан-Нусры», контролируют часть районов столицы Джобар и Айн Тарма, а также многие населенные пункты, расположенные в Восточной Гуте, почти с самого начала конфликта в Сирии — с 2011-го года.

Провинция Алеппо

По данным оппозиционных военных источников, правительственные силы САР в настоящий момент пытаются восстановить контроль над стратегически значимой вершиной Абесан в южной части региона. Боевики бросили значительные силы в этот район для того, чтобы сдержать натиск САА. Отмечается, что в ходе столкновений был подбит танк сирийской армии. В этом районе действуют отряды исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которая была сформирована вокруг «Нусры». В отношении них установленный в регионе режим перемирия не действует. Юго-западные окраины провинции Алеппо входят в последнюю четвертую зону деэскалации «Идлиб».

Провинция Даръа

Новостной ресурс боевиков в Telegram Syrian Revolution News Network сообщает, что артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по объектам антиправительственных вооруженных группировок недалеко от прифронтового населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия, находящегося на северо-востоке от Даръа. В данном регионе, как и в соседних юго-западных сирийских провинциях Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра, работает первая южная зона деэскалации. Однако наряду с незаконными формированиями, присоединившимися к перемирию, здесь также дислоцируются террористы «Тахрир аш-Шам». Оппозиционные источники, тем не менее, намеренно упускают данный факт, пытаясь представить ситуацию в регионе так, будто бы правительственная армия нарушает установленные договоренности.

Провинция Ракка

Как сообщается на странице специального представителя президента США в международной коалиции по борьбе с ИГ Бретта Макгерка в Twitter, около 400 морских пехотинев вооруженных сил Соединенных Штатов сейчас возвращаются в свои дома из сирийской Ракки. По словам Макгерка, она внесли большой вклад в борьбу с международным терроризмом. Однако стоит отметить, что во время штурма города силами коалиции и курдской Демократической армии Сирии (SDF), в результате массированных воздушных бомбардировок были убиты тысячи гражданских лиц. Кроме того, инфраструктура населенного пункта понесла колоссальный ущерб — теперь он буквально стерт с лица земли. Операция по зачистке бывшей самопровозглашенной столицы ИГИЛ заняла почти четыре с половиной месяца, однако союзники так и не смогли ликвидировать всех террористов и предоставили им автобусы для эвакуации в Дейр-эз-Зор, причем даже не забрав у них оружие.

Провинция Хама

Согласно сведениям Telegram-канала SRNN, боевики «Джебхат ан-Нусры» преградили путь членам «спящей ячейки» «Исламского государства», которые намеревались присоединиться к анклаву своих соратников в северо-восточной части провинции Хама. Несколько террористов ИГ было ликвидировано, один — взят в плен. В настоящее время силы «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются полностью додавить боевиков ИГИЛ в этом районе и вернуть себе контроль над позициями.

Сирийский портал Damascus Now сообщает о новых боях на северо-востоке региона, вспыхнувших между террористами «Нусры» и «Исламского государства». Отмечается, что бои продолжаются до сих пор, причем потери несут обе стороны.

На линии разграничения между «Джебхат Фатх аш-Шам» и армией САР между тем идут ожесточенные столкновения, сообщает портал Qalaat Al Mudiq. Наиболее тяжелые бои, как отмечает источник, фиксируются на окраине поселка Тель Аль-Шутайб к востоку от города Абу Дали. Данные о ходе противостояния пока устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)