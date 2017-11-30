Глава Дагестана попросит Путина помочь с зарплатами в республике

Махачкала, 30 ноября. Врио главы Дагестана Владимир Васильев намерен попросить президента РФ Владимира Путина попросить его помочь с выплатами зарплаты в регионе до нового года. В первую очередь, по его словам, речь идет о «наиболее важных категориях населениях».

С просьбой о помощи Васильев хочет обратиться в ходе личной встречи с главой государства. Он выразил надежду, что будет принят президентом и расскажет ему о необходимости содействия в ряде вопросов: «В том числе о предоставлении средств для того, чтобы выплатить заработную плату в республике наиболее важным категориям работников».

«Чтобы к новому году люди получили зарплату», — сказал Васильев, выступая на сессии Народного собрания в Махачкале.

И.о. главы региона особо подчеркнул, что власти республики должны решить целый ряд проблем, «который пока еще решают за счет федерального бюджета». При этом Васильев указал на огромный потенциал Дагестана, который позволит ему стать регионом-донором.