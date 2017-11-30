Давно замечен крымским «Бастионом»: в России отреагировали на заход «невидимки» ВМС Франции в Черное море

Москва, 30 ноября. Стелс-фрегат ВМС Франции «Гепратт» в четверг прибыл в порт Одессы, где состоится встреча с руководством Военно-морских сил Украины. Французские моряки пробудут на Украине до 3 декабря.

Визит французского корабля-«невидимки» на Украину, последовавший на следующий день после визита американского эсминца «Джеймс Уильямс», спровоцировал множество слухов и шуток. Так, российские пользователи соцсетей отреагировали на новость о стелс-фрегате, предположив, что НАТО готовит почву для открытия базы в Одессе. Другие отметили, что несмотря на статус «невидимки», стелс-фрегат был замечен операторами российских береговых ракетных комплексов «Бастион» (вооружен противокорабельными ракетами) в Крыму еще в тот момент, когда судно входило в Черное море.

«И его назвали невидимым?» — удивился «Бастион», — шутит один пользователей «ВКонтакте».

«Уверен, он уже давно подмечен «Бастионом», — отмечает другой.

Некоторые комментаторы также предположили, что «Гепратт» привез на Украину уголь, поскольку после того, как страна отказалась закупать сырье в Донбассе, она испытывает сильный энергодефицит, пишет «Экономика сегодня».