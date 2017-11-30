Донбасс сегодня: Красный крест не может попасть в «освобожденные» поселки, ВСУ готовят провокацию

Донбасс, 30 ноября. ДНР призвала ОБСЕ не допустить захвата сел в «серой» зоне. Красный крест не может попасть в захваченные ВСУ поселки. Украинские СМИ готовят постановочные репортажи и штампуют фейки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 23 населенных пункта Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны ВС Украины. Киевские силовики выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 360 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. ВСУ открыли огонь по городам и селам Донбасса из гаубиц калибром 122 мм, минометов калибром 120 и 82 мм. Отметим, что применение данных вооружений напрямую запрещено минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса военные ВСУ активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР), а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Военнослужащие нацгвардии Украины и ВСУ нарушили режим прекращения огня порядка 25 раз.

ВСУ готовятся к «освобождению» новых сел

Военная разведка ДНР зафиксировала подготовку штабом 28 омбр ВСУ сокращения межпозиционного пространства между украинскими военными и ВС ДНР в районе населенных пунктов Викторовка и Старомарьевка. Как сообщает оперативное командование ДНР, вопрос прорабатывается по приказу командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» Вишневского. Перед ВСУ стоит задача занять указанные населенные пункты, находящиеся в «серой» зоне.

На фоне подготовки озвученных мероприятий, от местных жителей села Старомарьевка поступают сообщения, что администрация подконтрольного Киеву близлежащего поселка Гранитное опрашивает население, дабы выявить лояльных киевскому режиму жителей Старомарьевки. Вероятно, это делается для того, чтобы узнать, сколько в населенном пункте свободных домов для расселения в них украинских военнослужащих.

Однако подобные действия в оперативном командовании ДНР расценивают как отвлекающий маневр для вооруженного захвата поселка Викторовка. Также военные ДНР призвали наблюдателей ОБСЕ обратить пристальное внимание на данные два участка местности, добавив, что «бездействие отдельных представителей международной миссии подрывает уважение ко всей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».

Украинские СМИ готовят постановочные сюжеты

Военная разведка ДНР зафиксировала на горловском направлении работу съемочной группы украинского телеканала ICTV с целью подготовки фальшивых репортажей.

Сообщается, что журналисты договорились с главой подконтрольного ВСУ поселка Новолуганское, который находится рядом с захваченными недавно Травневым и Гладосово. Суть договоренностей в том, что глава администрации должен подготовить нескольких «подставных» жителей Новолуганского с проукраинскими взглядами, которые сыграют местных жителей Травневого и Гладосово.

Отмечается, что для подготовки репортажа в поселках и для демонстрации положительного образа украинских военных журналисты собрали несколько пакетов с продуктами, и с помощью ВСУ доставили около тонны угля, который будет демонстративно вручен жителям поселков.

Красный крест не может попасть в «освобожденные» поселки

Международный Комитет Красного Креста собрал средства первой необходимости для захваченных в плен ВСУ жителей населенных пунктов Гладосово и Травневое и обратился к украинским властям с просьбой о доставке гуманитарной помощи. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на разведданные.

Как стало известно, командование ВСУ не пускает организацию в поселки, опасаясь вскрытия реальной гуманитарной катастрофы, которую допустили украинские силовики при захвате населенных пунктов. В ДНР также призвали жителей указанных поселков «в случае допуска представителей МККК высказать им все проблемы, созданные украинскими захватчиками».

Небоевые потери ВСУ

В зоне ответственности Народной милиции ЛНР 27 ноября произошел инцидент с летальным исходом на позициях ВСУ. Информацию предоставили в оборонном ведомстве ЛНР.

Проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Крымское, трое военнослужащих 58 омпбр ВСУ подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении. Судьба бойцов пока неизвестна, но как отметили луганские военные, данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования ВСУ.

«Боевики» не платят зарплату

Очередная недостоверная история появилась на лентах украинских интернет-изданий. Речь идет о «команде» платить сотрудникам Донецкого металлургического зарплату в размере 10 тысяч рублей вместо 20 положенных, которую якобы лично дал глава ГДНР Александр Захарченко.

И все это украинские СМИ нашли не где-нибудь, а в социальной сети. «Доказательством» сенсационной новости выступили комментарии трех пользователей соцсети с замазанными именами и фото. При этом, наверное, не дочитав до конца, в погоне за рейтингом, СМИ не удалили третий комментарий, который опровергает предыдущие два, и создает свою версию событий. При этом ни одна из приведенных версий не соответствует действительности.