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В ЛНР рассказали о попытке убийства главы ДНР Захарченко
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    В ЛНР рассказали о попытке убийства главы ДНР Захарченко

    17:39  30 Ноября 2017
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    В ЛНР рассказали о попытке убийства главы ДНР Захарченко

    Луганск, 30 ноября. Глава МВД Луганской народной республики Игорь Корнет заявил, что причастные к убийству начальника управления Народной милиции ДНР Олега Анащенко диверсанты готовили устранение руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко.

    «Часть группы (диверсантов), которую мы не смогли задержать, — донецкие коллеги помогли нам, задержали их на территории Донецка уже, кстати, при попытке совершения убийства Александра Захарченко», — сообщил он.

    Ранее на территории Луганской народной республики была задержана группа диверсантов, которых подозревают в причастности к убийству депутатов Народного совета ЛНР.

    24 октября в министерстве госбезопасности ДНР сообщили, что задержанные в Луганске украинские диверсанты готовили покушения на первых лиц Донецкой и Луганской народных республик.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #лнр
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