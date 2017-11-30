В ЛНР рассказали о попытке убийства главы ДНР Захарченко

Луганск, 30 ноября. Глава МВД Луганской народной республики Игорь Корнет заявил, что причастные к убийству начальника управления Народной милиции ДНР Олега Анащенко диверсанты готовили устранение руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Часть группы (диверсантов), которую мы не смогли задержать, — донецкие коллеги помогли нам, задержали их на территории Донецка уже, кстати, при попытке совершения убийства Александра Захарченко», — сообщил он.

Ранее на территории Луганской народной республики была задержана группа диверсантов, которых подозревают в причастности к убийству депутатов Народного совета ЛНР.

24 октября в министерстве госбезопасности ДНР сообщили, что задержанные в Луганске украинские диверсанты готовили покушения на первых лиц Донецкой и Луганской народных республик.