Ирак: в горных районах Туз-Хурмату появилась новая исламистская группировка

Туз-Хурмату, 30 ноября. Курдские источники сообщили о появлении на севере Ирака новой группировки экстремистов.

По неподтвержденным данным группировка имеет численный состав до 600 человек и базируется в горных районах на севере провинции Салах-ад-Дин и юге провинции Сулеймания. Эта территория считается «серой» и находится на линии разграничения курдских сил пешмерга, а также иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Курдские источники утверждают, что формирование состоит из суннитов исламистского толка, являющимися остатками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которым удалось скрыться от правительственных войск и пешмерга в горных районах региона.

Глава комитета населенного пункта Хамрин от Патриотического союза Курдистана (ПСК) Мала Карим Шукур заявил, что цель группировки неясна властям и в будущем они будут угрожать стабильности региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.