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Более 400 пехотинцев США покинут Сирию — коалиция
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    Более 400 пехотинцев США покинут Сирию — коалиция

    17:34  30 Ноября 2017
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    Более 400 пехотинцев США покинут Сирию — коалиция

    Москва, 30 ноября. Более 400 военных Корпуса морской пехоты США, принимающих участие в операции против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии, вернутся домой. Об этом сообщается на сайте операции «Непоколебимая решимость», которую проводит коалиция во главе с США по борьбе с боевиками.

    В сообщении также отмечается, что замену морпехам направлять не будут.

    «Наши оставшиеся войска продолжат работу с партнерами над поражением ИГ,2 предотвращением повторного восстания ИГ», — цитирует агентство РИА Новости начальника по операциям коалиции бригадного генерала Джонатана Брагу.

    Напомним, что американские морские пехотинцы прибыли в САР 15 сентября, после чего присоединились к военной операции коалиции США против ИГ в сирийской Ракке.

    США и их союзники проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. При этом, в Сирии американские войска действуют без согласия официальных властей Дамаска и без соответствующего соглашения ООН. В ходе бомбардировок удары наносятся по городам, рынкам, школам, больницам и мечетям.

    Ранее США заявляли, что основной целью их операции в Сирии является война с ИГ, однако позже сообщили, что после окончания войны с террористами не будут уходить.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #коалиция #пехота
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