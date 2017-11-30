Более 400 пехотинцев США покинут Сирию — коалиция

Москва, 30 ноября. Более 400 военных Корпуса морской пехоты США, принимающих участие в операции против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии, вернутся домой. Об этом сообщается на сайте операции «Непоколебимая решимость», которую проводит коалиция во главе с США по борьбе с боевиками.

В сообщении также отмечается, что замену морпехам направлять не будут.

«Наши оставшиеся войска продолжат работу с партнерами над поражением ИГ,2 предотвращением повторного восстания ИГ», — цитирует агентство РИА Новости начальника по операциям коалиции бригадного генерала Джонатана Брагу.

Напомним, что американские морские пехотинцы прибыли в САР 15 сентября, после чего присоединились к военной операции коалиции США против ИГ в сирийской Ракке.

США и их союзники проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. При этом, в Сирии американские войска действуют без согласия официальных властей Дамаска и без соответствующего соглашения ООН. В ходе бомбардировок удары наносятся по городам, рынкам, школам, больницам и мечетям.

Ранее США заявляли, что основной целью их операции в Сирии является война с ИГ, однако позже сообщили, что после окончания войны с террористами не будут уходить.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.