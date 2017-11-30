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Общество
Россияне оценили работу Роскомнадзора по защите животных
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    Россияне оценили работу Роскомнадзора по защите животных

    17:26  30 Ноября 2017
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    Россияне оценили работу Роскомнадзора по защите животных

    Москва, 30 ноября. Роскомнадзор вносит значительный вклад в борьбу с жестоким обращением с животными и их незаконной продажей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства по случаю Дня домашних животных, который отмечается 30 ноября.

    В Роскомнадзоре обратили внимание на то, что проблема жестокого отношения к животным стоит в России особенно остро, из-за чего государству приходится все активнее бороться с ней. В частности, на днях Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за издевательство над животными.

    «Роскомнадзор, в свою очередь, вносит и свой скромный вклад в борьбу против жестокого обращения с животными и незаконной их продажи. За время существования Единого реестра запрещенной информации, на основании 1395 судебных решений, были внесены 2 143 URL за продажу редких животных и 363 URL за жестокое обращение с ними», — заявили в ведомстве, отметив, что более чем 200 случаев были выявлены в соцсетях.

    В Роскомнадзоре попросили граждан о помощи в мониторинге сайтов, размещающих фото- и видеоматериалы издевательств над животными, с помощью которой масштаб работу удастся расширить.

    Россияне поблагодарили Роскомнадзор за работу в данном направлении и отметили ее значимость.

    «Молодцы», — написал в комментариях к новости Антон Уласевич.

    «Что-то полезное делаете», — написал пльзователь alik pushkin‏.

    Инициативу поддержали и политические партии. В частности «Справедливая Россия» поддержала инициативу и отметила необходимость ее распространения.

    «Справедливая Россия» поддерживает эту инициативу и считает необходимым донести ее до как можно большего количества пользователей», — говорится в заявлении.

    Россияне оценили работу Роскомнадзора по защите животных

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #роскомнадзор #животные
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