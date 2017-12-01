Сирия: ФАН публикует видео из недавно открывшегося Центра гражданской службы в Хомсе
Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в недавно открывшемся Центре гражданской службы в столице провинции Хомс. Центр находился на реставрации после нападения на него боевиков.
В учреждении обслуживают все слои населения с помощью программы «Салят Аль Жумхур» («Молитва за народ»). Центр уже занял первое место в Сирии быстроте электронного обслуживания.
Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) пообщался с директором отдела информационных систем в совете города Хомс, который рассказал, что работать с программой «Салят Аль Жумхур» Центр начал с воскресенья:
«В программе «Салят Аль Жумхур» существует 20 сервисов. В эти 20 сервисов входят те, что напрямую зависят от совета города, и те, за которые ответственны другие компании. Все подключённые организации привязаны к нашему совету виртуально. Разные сервисы позволяют смотреть штрафы, судимости, уплату налогов, оплаты различных квитанций за воду, электроэнергию, совершать различные денежные переводы через Центробанк САР. С помощью сервисов наш Центр также предоставляет услуги, которые дают возможность заключать контракты на жилье и аренду. Еще очень важный момент — это запись родившихся и умерших, а так же регистрация браков и разводов, еще возможна подача заявлений на семейные книжки и ID-карты. Вот все наши сервисы».
Сотрудник обратил внимание на то, что учреждение находится в центре города и именно в торговом центре города:
«Мы находимся рядом со всеми государственными организациями, это сделало все процедуры еще более доступными. Это облегчило процедуры получения того или иного документа. В рамках нашего центра можно легко и быстро заключить сделки и при этом никуда больше не ходить. Все происходит достаточно быстро, как вы видите, жители, которые обращаются, максимум, ждут 5 минут в очереди, не больше. И все зависит от сложности того или иного обращения. Эта программа очень перспективна и в скором времени мы привяжем к ней еще одну немаловажную государственную организацию — Главное управление недвижимости».