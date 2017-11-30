Сурков рассказал, как Россия остановила полномасштабную войну на Украине

Москва, 30 ноября. Россия остановила полномасштабную гражданскую войну на Украине, заявил помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

Сурков отметил, что Россия будет настаивать на принятии своего проекта резолюции Совбеза ООН по направлению контингента организации для обеспечения безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе.

По мнению помощника президента, Россия является «самым эффективным миротворецем».

«Это очевидно, — констатировал он. — Именно Россия остановила полномасштабную гражданскую войну на Украине».

Сурков напомнил, что минские соглашения стали результатом мирного плана президента России Владимира Путина, который он представил в 2014 году. За принятием этого документа последовали прекращение наступлений в Донбассе, а также превращение линии фронта в линию соприкосновения.