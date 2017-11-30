Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения

Канберра, 30 ноября. Австралийские экологи бьют тревогу в связи с уничтожением Большого барьерного рифа, который в скором времени может полностью исчезнуть с лица Земли.

По словам специалистов, с 1985 года Большой барьерный риф потерял половину кораллов, еще 47% рифов находятся на грани разрушения и лишь 3% полностью здоровы. Этого слишком мало для такой богатой экосистемы, которая сложилась на коралловом рифе.

Ученые считают, что даже если прямо сейчас направить все силы на спасение рифов, то за год можно будет заселить лишь 47%, передает «Ридус».