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Весь мир
Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения
Весь мир
Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения
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    Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения

    16:58  30 Ноября 2017
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    Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения

    Канберра, 30 ноября. Австралийские экологи бьют тревогу в связи с уничтожением Большого барьерного рифа, который в скором времени может полностью исчезнуть с лица Земли.

    По словам специалистов, с 1985 года Большой барьерный риф потерял половину кораллов, еще 47% рифов находятся на грани разрушения и лишь 3% полностью здоровы. Этого слишком мало для такой богатой экосистемы, которая сложилась на коралловом рифе.

    Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения

    Ученые считают, что даже если прямо сейчас направить все силы на спасение рифов, то за год можно будет заселить лишь 47%, передает «Ридус».

    «Даже при таких оптимистичных выводах не стоит забывать, что разрушение рифа происходит каждый день и он все еще находится в большой опасности», — отмечают они.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #австралия #экологи #большой барьерный риф
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