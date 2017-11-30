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Главы ОДКБ высказались за участие граждан Сирии в налаживании ситуации в стране
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    Главы ОДКБ высказались за участие граждан Сирии в налаживании ситуации в стране

    17:18  30 Ноября 2017  /обновлено: 18:05  30 Ноября 2017
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    Главы ОДКБ высказались за участие граждан Сирии в налаживании ситуации в стране

    Минск, 30 ноября. Лидеры Организации Договора о коллективной безопасности поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии. Как говорится в заявлении, принятом по итогам саммита лидеров ОДКБ в Минске, они выступают за широкий диалог без предварительных условий и внешнего вмешательства.

    В заявлении акцентируется внимание на необходимости активизации и придания всеобъемлющего характера межсирийскому диалогу, который направлен на определение контуров государственного устройства на постконфликтный период и долгосрочную перспективу, подключение простых сирийцев к усилиям по налаживанию нормальней политической жизни в стране, на консолидацию всех конфессиональных и политических составляющих сирийского общества, его традиционных институтов.

    Кроме того, главы ОДКБ призвали поддержать процесс деэскалации и стабилизации ситуации в Сирийской арабской республике.

    Напомним, что в четверг в Минске стартовал саммит ОДКБ. Россию на этом мероприятии представляют президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и Совбеза РФ Николай Патрушев.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #минск #одкб
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