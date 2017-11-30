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РПЦ впервые официально признала независимость Украинской церкви
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    РПЦ впервые официально признала независимость Украинской церкви

    17:01  30 Ноября 2017  /обновлено: 17:13  30 Ноября 2017
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    РПЦ впервые официально признала независимость Украинской церкви

    Москва, 30 ноября. Российская православная церковь впервые официально признала независимый статус Украинской православной церкви. Поправки в Устав, которые подтверждают самоуправляемый статус УПЦ были приняты на Архиерейском соборе РПЦ.

    Ранее с таким предложением выступил предстоятель Украинской церкви, митрополит Киевский Онуфрий.

    «Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сообщили журналистам в пресс-службе форума.

    Теперь в уставе Московского патриархата будет утверждено, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Кроме того, общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины. По словам самого Онуфрия, поправки приняли «во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской церкви в глазах миллионов украинцев».

    Автор: Алексей Громов
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    #рпц #собор #упц #независимость
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