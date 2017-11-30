РПЦ впервые официально признала независимость Украинской церкви

Москва, 30 ноября. Российская православная церковь впервые официально признала независимый статус Украинской православной церкви. Поправки в Устав, которые подтверждают самоуправляемый статус УПЦ были приняты на Архиерейском соборе РПЦ.

Ранее с таким предложением выступил предстоятель Украинской церкви, митрополит Киевский Онуфрий.

«Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сообщили журналистам в пресс-службе форума.

Теперь в уставе Московского патриархата будет утверждено, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Кроме того, общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины. По словам самого Онуфрия, поправки приняли «во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской церкви в глазах миллионов украинцев».