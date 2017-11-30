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САА на фоне неудач ИГ усиливает наступление на другие группировки
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    САА на фоне неудач ИГ усиливает наступление на другие группировки

    16:45  30 Ноября 2017
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    САА на фоне неудач ИГ усиливает наступление на другие группировки

    Алеппо, 30 ноября. Правительственные войска Сирии готовятся к массированному наступлению в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

    Арабское издание «Аль-Масдар» сообщает, что сирийская армия намерена переключить основное внимание с террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на другие формирования, действующие в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Война с «Халифатом» практически закончена, отмечает источник, однако в других регионах действуют не менее опасные террористы.

    В провинции Идлиб серьезным противником является запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра2», которая также создает проблемы безопасности и стабильности на севере Хамы и Алеппо. «Умеренные» боевики «Ахрар аш-Шам», ранее входившие в состав «Ан-Нусры», а ныне примкнувшие к оппозиционной «Свободной сирийской армии», также активизировались в данных регионах.

    САА на фоне неудач ИГ усиливает наступление на другие группировки

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #саа #сса #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам
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