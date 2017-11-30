САА на фоне неудач ИГ усиливает наступление на другие группировки

Алеппо, 30 ноября. Правительственные войска Сирии готовятся к массированному наступлению в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщает, что сирийская армия намерена переключить основное внимание с террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на другие формирования, действующие в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Война с «Халифатом» практически закончена, отмечает источник, однако в других регионах действуют не менее опасные террористы.

В провинции Идлиб серьезным противником является запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра2», которая также создает проблемы безопасности и стабильности на севере Хамы и Алеппо. «Умеренные» боевики «Ахрар аш-Шам», ранее входившие в состав «Ан-Нусры», а ныне примкнувшие к оппозиционной «Свободной сирийской армии», также активизировались в данных регионах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.