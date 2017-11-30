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Росгвардия в 2017 году нейтрализовала более 60 террористов
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    Росгвардия в 2017 году нейтрализовала более 60 террористов

    16:48  30 Ноября 2017
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    Росгвардия в 2017 году нейтрализовала более 60 террористов

    Москва, 30 ноября. Первый замглавы Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) Сергей Меликов заявил, что Росгвардия совместно с другими силовыми структурами уничтожила 61 боевика в ходе контртеррористических операций с начала года.

    Кроме того, за это время было изъято из незаконного оборота более 1,1 тыс. единиц оружия и свыше 97 тыс. боеприпасов, уничтожено 250 тайников.

    По словам Меликова, силами подразделений спецназа ОМОН и СОБР в этом году было освобождено 27 заложников, обезврежено 126 вооруженных групп.

    Первый замглавы Росгвардии также сообщил, что в органы внутренних дел было доставлено более 1,4 млн правонарушителей.

    Напомним, накануне директор РАТС ШОС Евгений Сысоев сообщил, что с начала года ФСБ России в сотрудничестве с коллегами по ШОС разоблачила 380 функционеров запрещенных организаций и более 50 террористических ячеек.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #росгвардия
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