В МВД Украины заступились за «Сватов»: «Это национальный продукт»

Киев, 30 ноября. Запрещенный на Украине сериал «Сватов» является национальным продуктом, хотя он снят без украинской идеологической тематики, заявил советник главы МВД Украины Иван Варченко.

Варченко заступился за ставший скандальным сериал.

«С удовольствием смотрел много серий», — признался представитель украинского МВД.

«Я не вижу угрозы в сериале «Сваты» для украинской национальной безопасности и считаю, что это национальный продукт, созданный студией «Квартал 95», — объяснил свою позицию советник министра, — и в своей идее, и в своей идеологии он не является антиукраинским».

Он согласился, что можно продолжать дискутировать относительно языка, который там задействован, или рекламы. Однако, по его мнению, «там есть человеческие вещи, которые рекламируются, положительные, психологические».

Ранее СБУ запретила въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, снявшемуся в «Сватах». После этого под удар попал сам сериал.