Сирия сегодня: порядок вывода ВКС РФ, США признались в убийствах, миротворцы ОДКБ готовы помочь

Сирия, 30 ноября. Глава Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о порядке вывода российских военных из Сирии. Коалиция во главе США признала убийство сотен мирных граждан в Сирии и Ираке, но данные явно занижены. Миротворцы ОДКБ готовы принять участие в сирийском урегулировании.

Глава Совбеза РФ рассказал о порядке вывода группировки ВКС РФ из Сирии

Вывод российских военных из Сирии будет проходить по мере готовности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фактически, сейчас идет подготовка к выводу группировки российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ), добавил глава Совбеза РФ.

«По мере готовности, подготовка фактически идет», — отметил Патрушев, отвечая на вопрос о сроках вывода российских сил, участвовавших в операции против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»3 (ИГ,2 ИГИЛ)1 в Сирии.

Ранее начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сокращение группировки ВКС РФ в Сирии может начаться еще до конца 2017 года.

В настоящее время, как отметил ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом, более 98% сирийской территории находится под контролем официального Дамаска, а «Исламское государство» фактически разгромлено. Эксперты неоднократно подчеркивали, что разгром ИГИЛ сирийской правительственной армией стал возможен исключительно благодаря помощи Российской Федерации, которая оказывает поддержку официальному Дамаску по просьбе законного правительства Сирии.

Коалиция США признала убийство сотен мирных граждан в Сирии и Ираке

Коалиция во главе с США, мотивирующая пребывание в Сирии и Ираке борьбой с боевиками «Исламского государства», признала гибель 801 мирного жителя. Все погибшие стали жертвами авиаударов самолетов коалиции. При этом в отчете коалиции сказано, что за время операции «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Сирии и Ираке могли погибнуть еще сотни мирных жителей. В настоящее время коалиция изучает еще 695 сообщений о жертвах среди мирного населения.

Коалиция разграничивает сферы деятельности и использует механизмы, помогающие избегать конфликтов с действующими в Сирии ВКС РФ, говорится в отчете.

Возглавляемая США коалиция включает более 70 стран. В Ираке США и их союзники действуют против ИГИЛ с разрешения местных властей. В то же время руководство Сирии считает агрессией и интервенцией действия коалиции, которая осуществляет военное вмешательство без соответствующего мандата ООН и против воли официального Дамаска.

Отметим, данные коалиции о жертвах среди мирного населения Сирии и Ирака явно занижены. Только во время операции в Ракке по данным местных источников погибли не менее 50 тысяч мирных граждан, а гуманитарная обстановка там была доведена до катастрофической.

Миротворцы ОДКБ готовы принять участие в сирийском урегулировании

Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы принять участие в урегулировании ситуации как в Сирии, так и в других регионах по всему миру. Об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Наши миротворческие контингенты готовы к выполнению любых задач в любой точке мира», — сказал Сидоров, отвечая на вопрос журналистов о возможности привлечения контингента ОДКБ к урегулированию в Сирии.

По словам Сидорова, ОДКБ наглядно подтвердил свой миротворческий потенциал в ходе совместных учений, которые в этом году прошли на территории Казахстана. Как отмечает начальник объединенного штаба ОДКБ, миротворческие контингенты могут применяться на основе решения Совета коллективной безопасности (СКБ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.