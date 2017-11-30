Журналисту из Польши открыли в России глаза на ситуацию с МОК

Москва, 30 ноября. Известному польскому журналисту Томашу Мацейчуку в прямом эфире передачи «Время покажет» раскрыли глаза на бездоказательность обвинений МОК против российских спортсменов.

Выпуск программы на Первом канале был посвящен допинговому скандалу вокруг российского спорта.

Присутствовавший в студии Мацейчук, известный своей антироссийской позицией в польских СМИ, заявлял, что поддерживает позицию МОК. По его мнению, наказание справедливо, если принятие российскими олимпийцами допинга доказано. В таком случае, по словам журналиста, лишение наград и отстранение от последующего участия в Олимпийских играх абсолютно справедливо.

Однако ведущие Артем Шейнин и Екатерина Стриженова показали ему выдержку из доклада МОК, из которого следовало, что «есть какие-то схемы сокрытия результатов допинг-тестов в России, но они неуловимы, поэтому некоторые типы прямых объективных доказательств по определению недоступны».

Журналист даже не сразу понял, что это выдержка доклада МОК, но, когда ему объяснили что это правда, он был шокирован, признавшись, что все «теперь у него все это в голове не складывается», а затем с возмущением спросил: «Почему, если Россию унижают на глазах всего мира, это терпят, и почему не отвечаете на действия МОК?».

В ответ еще одна гостья передачи, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Юлия Барановская, объяснила ему, что Россию нельзя унизить, а МОК таким образом унижает сам себя.



