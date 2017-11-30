Вежливый Путин смутил белорусскую девушку на саммите ОДКБ в Минске
Минск, 30 ноября. Президент России Владимир Путин сбил с толку девушку, которая встречала гостей саммита ОДКБ в Минске.
Во время встречи Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко девушка подошла к лидерам двух стран и жестом пригласила их пройти в зал заседания. Но российский президент отреагировал немного не по инструкции и протянул ей руку для рукопожатия. Сотрудница оргкомитета саммита сперва смутилась и несколько растерялась, однако быстро сориентировалась в ситуации и ответила на дружеский жест, пожав руку Путина, сообщает издание «Дни.ру».
Напомним, что в четверг в Минске стартует саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россию на этом мероприятии будут представлять президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и Совбеза РФ Николай Патрушев.
Владимир Путин прибыл во Дворец Незалежности: В Минске начинается саммит ОДКБ с участием президентов шести стран pic.twitter.com/xUZ57qXvCC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 30, 2017