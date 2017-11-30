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Политика
Вежливый Путин смутил белорусскую девушку на саммите ОДКБ в Минске
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    Вежливый Путин смутил белорусскую девушку на саммите ОДКБ в Минске

    16:34  30 Ноября 2017
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    Вежливый Путин смутил белорусскую девушку на саммите ОДКБ в Минске

    Минск, 30 ноября. Президент России Владимир Путин сбил с толку девушку, которая встречала гостей саммита ОДКБ в Минске.

    Во время встречи Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко девушка подошла к лидерам двух стран и жестом пригласила их пройти в зал заседания. Но российский президент отреагировал немного не по инструкции и протянул ей руку для рукопожатия. Сотрудница оргкомитета саммита сперва смутилась и несколько растерялась, однако быстро сориентировалась в ситуации и ответила на дружеский жест, пожав руку Путина,  сообщает издание «Дни.ру».

    Напомним, что в четверг в Минске стартует саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россию на этом мероприятии будут представлять президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и Совбеза РФ Николай Патрушев.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #минск #одкб
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