Вежливый Путин смутил белорусскую девушку на саммите ОДКБ в Минске

Минск, 30 ноября. Президент России Владимир Путин сбил с толку девушку, которая встречала гостей саммита ОДКБ в Минске.

Во время встречи Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко девушка подошла к лидерам двух стран и жестом пригласила их пройти в зал заседания. Но российский президент отреагировал немного не по инструкции и протянул ей руку для рукопожатия. Сотрудница оргкомитета саммита сперва смутилась и несколько растерялась, однако быстро сориентировалась в ситуации и ответила на дружеский жест, пожав руку Путина, сообщает издание «Дни.ру».

Напомним, что в четверг в Минске стартует саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россию на этом мероприятии будут представлять президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и Совбеза РФ Николай Патрушев.