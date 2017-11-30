ВКС РФ обеспечили САА успех при зачистке новых поселений в провинции Хама

Хама, 30 ноября. Правительственные войска Сирии освободили от боевиков около 30 населенных пунктов на северо-востоке Хамы.

Военные эксперты считают, что военная операция сирийской армии в провинции Хама продвигается со значительными темпами. По данным оперативных источников, за последнее время правительственные войска освободили от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) 29 населенных пунктов.

Успехом в данной операции сирийцы во многом обязаны российским военным летчикам. Отмечается, что самолеты ВКС РФ обеспечивают постоянную поддержку армейцам на подступах к захваченным городам. Летчики фактически расчищают дорогу перед передовыми отрядами, уничтожают укрепленные пункты террористов, а также пресекают линии снабжения боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.