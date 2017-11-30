Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Рейтинг самых благоустроенных районов представили в Петербурге
Спорт
Журова рассказала об «эротической тайне» Родченкова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Журова рассказала об «эротической тайне» Родченкова

    16:32  30 Ноября 2017
    44

    Журова рассказала об «эротической тайне» Родченкова

    Москва, 30 ноября. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков присылал врачам эротические рассказы, заявила заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

    По словам Журовой, Родченков умел найти  рычаги воздействия на окружающих. Она констатировала, что он «искушал спортсменов». Спортсменка подчеркнула, что Союз конькобежцев никогда с ним не сталкивался, однако тоже пострадал.

    «Он, конечно, очень странный, — рассказала она Sports.ru. — Насколько я знаю, писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Там, говорят, такое было…»

    Кроме того, Журова подчеркнула, что без разрешения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Родченков не смог бы возглавлять лабораторию в Москве.

    Журова рассказала об «эротической тайне» Родченкова

    «Периодически под их заказ рассказывал, как выявить допинг: этот препарат ловится так, этот выводится вот так… — отметила олимпийская чемпионка. — Мы даже подумать не могли, что он такое сотворит. Государство видело в нем человека, который борется с мировым злом».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вада #родченков #журова #эротика #рассказы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть