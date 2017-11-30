Журова рассказала об «эротической тайне» Родченкова

Москва, 30 ноября. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков присылал врачам эротические рассказы, заявила заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

По словам Журовой, Родченков умел найти рычаги воздействия на окружающих. Она констатировала, что он «искушал спортсменов». Спортсменка подчеркнула, что Союз конькобежцев никогда с ним не сталкивался, однако тоже пострадал.

«Он, конечно, очень странный, — рассказала она Sports.ru. — Насколько я знаю, писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Там, говорят, такое было…»

Кроме того, Журова подчеркнула, что без разрешения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Родченков не смог бы возглавлять лабораторию в Москве.