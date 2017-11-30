Китайский спутник обнаружил потенциальные следы темной материи

Лондон, 30 ноября. Темная материя действительно может распадаться в окрестностях орбиты Земли и в центре Галактики, что подтвердили первые наблюдения китайской орбитальной обсерватории DAMPE, предназначенной для поисков темной материи. Соответствующая информация приводится в журнале Nature.

Как заявил Чан Цзинь (Chang Jin) из обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине (Китай), «обрыв» в спектре энергий космических лучей может указывать на существование темной материи. Чтобы узнать, так ли это, нужно подождать, пока DAMPE проработает еще как минимум 5 лет.

Исследователи планируют собрать больше данных о космических лучах. Это позволит снизить погрешность измерений и окончательно доказать существование данной аномалии.

Напомним, в настоящее время ученые на Земле проводят исследования бактерий, обнаруженных на поверхности российского модуля Международной космической станции.