Сирия: делегации САР и оппозиции в Женеве не пришли к соглашению

Женева, 30 ноября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил, что представители делегация Дамаска и оппозиции покинули штаб-квартиру ООН в Женеве.

В Женеве завершился первый раунд «челночных дискуссий» представителей официального Дамаска и сирийской оппозиции при участии специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Корреспондент ФАН сообщает с места событий, что стороны не смогли прийти к соглашению.

В данный момент делегации оппозиционеров и представителей Сирийской арабской республики покинули штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.