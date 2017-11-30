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Сирия: делегации САР и оппозиции в Женеве не пришли к соглашению
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    Сирия: делегации САР и оппозиции в Женеве не пришли к соглашению

    16:21  30 Ноября 2017
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    Сирия: делегации САР и оппозиции в Женеве не пришли к соглашению

    Женева, 30 ноября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил, что представители делегация Дамаска и оппозиции покинули штаб-квартиру ООН в Женеве.

    В Женеве завершился первый раунд «челночных дискуссий» представителей официального Дамаска и сирийской оппозиции при участии специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Корреспондент ФАН сообщает с места событий, что стороны не смогли прийти к соглашению.

    В данный момент делегации оппозиционеров и представителей Сирийской арабской республики покинули штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #оппозиция #сирия #дамаск #стаффан де мистура
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