Песков: В Кремле пока не видели письма к Путину от отстраненных российских спортсменов

Москва, 30 ноября. В Кремле пока не видели обращений от пяти российских скелетонистов и бобслеистов, которые на прошлой неделе были временно отстранены от международных соревнований.

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, письмо спортсменов в Кремле еще не получили, хотя уже слышали, что сообщение о нем появилось в социальной сети Instagram.

«Понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, никогда не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому ничего пока сказать не могу», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что «через Instagram с президентом общаться не нужно». Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что в настоящее время все силы российских спортивных властей направлены на разрешение допингового скандала.

???????? #ПравдаЗаНами Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992) Ноя 29 2017 в 3:18 PST

Напомним, 24 ноября стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) временно отстранила от участия в соревнованиях российских спортсменов. Таким образом, пятеро бобслеистов и скелетонистов из РФ не смогут отправиться на этап Кубка мира по данному виду спорта, который пройдет с 8 по 10 декабря в Винтерберге.

Отстраненные бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина направили президенту России открытое письмо с просьбой разобраться в ситуации. Текст письма они опубликовали в Instagram.