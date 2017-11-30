Запрет Дании на строительство «Северного потока – 2» смягчит руководство ЕС

Парламент Дании одобрил в четверг закон, который позволит министерству иностранных дел страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства в свете соображений национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Закон был принят в связи с планируемым строительством газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти через датские воды у острова Борнхольм, на что должны дать согласие власти Дании. Напомним, этот вопрос находился исключительно в ведении Датского энергического агентства, которое имело право отклонить запрос на строительство только на основании экологических соображений.

Тянут время

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал ФАН принятый в Дании закон, угрожающий «Северному потоку-2».

«С одной стороны, понятно, что это шантаж. Но сколько таких законов было? Например, Прибалтика тоже упрямилась, но в итоге трубы проложила по морскому дну. Потом с этим потоком там же Болгария чего-то долго решала, и Германия, и еще ряд членов ЕС. Поскандалят, потянут время, потом у них опять начнутся народные волнения на тему: «А почему мы не получаем свой процент за русский газ?». В общем, процесс устаканится и опять войдет в мирное русло. Так что тут кардинальной проблемы я не вижу. Максимум — потеря времени. Вот с этим, хотелось бы, чтобы наша внешнеполитическая система поработала, и в Дании ничего такого попросту не приняли, чтобы нам времени не терять», — добавил Александр Чаусов.

Информационно-политическая война

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что Дания в текущей информационно-политической войне коллективного Запада против России не находится в числе самых вредных русофобов. Скорее, позиция страны ближе к нейтральной, чем к конфронтационной.