Запрет Дании на строительство «Северного потока – 2» смягчит руководство ЕС
Парламент Дании одобрил в четверг закон, который позволит министерству иностранных дел страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства в свете соображений национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Закон был принят в связи с планируемым строительством газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти через датские воды у острова Борнхольм, на что должны дать согласие власти Дании. Напомним, этот вопрос находился исключительно в ведении Датского энергического агентства, которое имело право отклонить запрос на строительство только на основании экологических соображений.
Тянут время
Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал ФАН принятый в Дании закон, угрожающий «Северному потоку-2».
«С одной стороны, понятно, что это шантаж. Но сколько таких законов было? Например, Прибалтика тоже упрямилась, но в итоге трубы проложила по морскому дну. Потом с этим потоком там же Болгария чего-то долго решала, и Германия, и еще ряд членов ЕС. Поскандалят, потянут время, потом у них опять начнутся народные волнения на тему: «А почему мы не получаем свой процент за русский газ?». В общем, процесс устаканится и опять войдет в мирное русло. Так что тут кардинальной проблемы я не вижу. Максимум — потеря времени. Вот с этим, хотелось бы, чтобы наша внешнеполитическая система поработала, и в Дании ничего такого попросту не приняли, чтобы нам времени не терять», — добавил Александр Чаусов.
Информационно-политическая война
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что Дания в текущей информационно-политической войне коллективного Запада против России не находится в числе самых вредных русофобов. Скорее, позиция страны ближе к нейтральной, чем к конфронтационной.
«Понятно, что в контексте текущего противостояния вопрос «Северного потока-2», как и любых энергетических и инфраструктурных проектов с участием России, становится предельно политизированным. Но не все упирается в политику. Дания — один из европейских и общемировых лидеров по экологическим стандартам. Их претензии к экологическим стандартам российских судов, например, которые активно работают в Балтике, озвучивались уже достаточно давно. А такой проект, как «Северный поток — 2», конечно, вызывает у датчан еще большую тревогу. Впрочем, если будет достигнут консенсус на уровне руководящих органов Евросоюза относительно строительства газопровода, то позиция Копенгагена, очевидно, будет смягчена», — резюмировал Станислав Бышок.