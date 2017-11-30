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«Джебхат ан-Нусра» перехватила в Хаме «спящую» ячейку ИГИЛ из Идлиба
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    «Джебхат ан-Нусра» перехватила в Хаме «спящую» ячейку ИГИЛ из Идлиба

    16:04  30 Ноября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» перехватила в Хаме «спящую» ячейку ИГИЛ из Идлиба

    Хама, 30 ноября. Отряд боевиков «Исламского государства»1 пытался пробраться к окруженным игиловцам на севере Хамы.

    Подконтрольное джихадистам информационное агентство сообщило, что боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) удалось перехватить группу конкурирующего формирования. «Спящая» ячейка запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» попыталась пробраться из Идлиба на северо-восток провинции Хама.

    Игиловцы планировали прийти на помощь своим окруженным соратникам. По пути боевики были обнаружены «Джебхат ан-Нусрой»1, в ходе перестрелки автомобиль «Халифата» и большинство его пассажиров были уничтожены. Один из исламистов попал в плен и, скорее всего, будет казнен.

    «Джебхат ан-Нусра» перехватила в Хаме «спящую» ячейку ИГИЛ из Идлиба

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хама #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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