Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП на трассе в Мурманской области
Политика
Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2018

    17:06  30 Ноября 2017
    265

    Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2018

    Москва, 30 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, намерен ли глава государства Владимир Путин воспользоваться предложением «Единой России» о поддержке своей кандидатуры на предстоящих выборах. Как отметил представитель Кремля, ему не известно о том, что российский лидер до сих пор где-то говорил о своем желании баллотироваться на новый президентский срок.

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что члены партии «Единая Россия» поддержат президента Российской Федерации Владимира Путина в случае, если он примет решение участвовать в президентских выборах-2018.

    Так, в ответ на вопрос о том, насколько неожиданно для Кремля предложение партии о поддержке и собирается ли Путин им воспользоваться, Песков сказал: «Мне не известно о том, что Владимир Путин до сих пор где-то говорил о своем намерении баллотироваться в президенты, я не располагаю такой информацией». 

    Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2018

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #песков #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть