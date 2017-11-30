Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2018

Москва, 30 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, намерен ли глава государства Владимир Путин воспользоваться предложением «Единой России» о поддержке своей кандидатуры на предстоящих выборах. Как отметил представитель Кремля, ему не известно о том, что российский лидер до сих пор где-то говорил о своем желании баллотироваться на новый президентский срок.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что члены партии «Единая Россия» поддержат президента Российской Федерации Владимира Путина в случае, если он примет решение участвовать в президентских выборах-2018.

Так, в ответ на вопрос о том, насколько неожиданно для Кремля предложение партии о поддержке и собирается ли Путин им воспользоваться, Песков сказал: «Мне не известно о том, что Владимир Путин до сих пор где-то говорил о своем намерении баллотироваться в президенты, я не располагаю такой информацией».