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Медведев объяснил, почему «Оливье» не будет на его новогоднем столе
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    Медведев объяснил, почему «Оливье» не будет на его новогоднем столе

    15:56  30 Ноября 2017
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    Медведев объяснил, почему «Оливье» не будет на его новогоднем столе

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен исключить «Оливье» из новогоднего меню. Об этом глава правительства заявил в четверг в ходе большого интервью российским телеканалам.

    По его словам, он старается не есть «Оливье», поскольку традиционное для россиян новогоднее блюдо хоть и вкусное, но «не всегда полезное». При этом Медведев подчеркнул, что его новогодний стол почти полностью состоит из российских продуктов.

    Медведев объяснил, почему «Оливье» не будет на его новогоднем столе

    «Про новогодний стол, конечно, я думаю. Окончательных решений пока нет. Но не сомневайтесь, на этом столе будут на 99%, если не на 100%, только российские продукты», — отметил премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам специалистов, промежуток с 3 по 23 декабря является не самым удачным для новогодних покупок. Наиболее благоприятный период для покупки подарков наступает с 23 декабря.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #медведев #новый год #оливье
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