Медведев объяснил, почему «Оливье» не будет на его новогоднем столе

Москва, 30 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен исключить «Оливье» из новогоднего меню. Об этом глава правительства заявил в четверг в ходе большого интервью российским телеканалам.

По его словам, он старается не есть «Оливье», поскольку традиционное для россиян новогоднее блюдо хоть и вкусное, но «не всегда полезное». При этом Медведев подчеркнул, что его новогодний стол почти полностью состоит из российских продуктов.

«Про новогодний стол, конечно, я думаю. Окончательных решений пока нет. Но не сомневайтесь, на этом столе будут на 99%, если не на 100%, только российские продукты», — отметил премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов.

По словам специалистов, промежуток с 3 по 23 декабря является не самым удачным для новогодних покупок. Наиболее благоприятный период для покупки подарков наступает с 23 декабря.