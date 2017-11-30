Песков: Кремль убежден, что антироссийские действия США приурочены к выборам президента РФ

Москва, 30 ноября. Кремль убежден, что новая волна антироссийских действий со стороны Вашингтона связана с приближением выборов главы государства в РФ.

Такое заявление сделал в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос одного из международных агентств.

«Считаете ли вы, что эти усилия США приурочены к президентским выборам в России? Отвечаем: убеждены в этом», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он также не стал отрицать, что санкции США могут быть попыткой американских политиков настроить представителей бизнеса против действующего президента РФ.

Напомним, в начале недели госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка и Европа ведут совместную «согласованную санкционную политику» против России, которую представитель Вашингтона в очередной раз обвинил в агрессии.

Выборы президента пройдут в России в марте 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин пока не сообщал о своих планах принять в них участие в качестве кандидата. Известно, что баллотироваться на пост главы государства планируют Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также журналистка Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак.