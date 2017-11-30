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Песков рассказал о попытках США испортить отношения Путина и бизнеса в России
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    Песков рассказал о попытках США испортить отношения Путина и бизнеса в России

    16:45  30 Ноября 2017
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    Песков рассказал о попытках США испортить отношения Путина и бизнеса в России

    Москва, 30 ноября. В Кремле убеждены, что санкции США направлены на то, чтобы настроить российских бизнесменов против главы страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескова попросили ответить, расценивает ли Москва антироссийские санкции США как попытки настроить российских предпринимателей против Путина. Он подтвердил догадки журналистов.

    «Отвечаем: уверены, что так дело и обстоит», — констатировал пресс-секретарь президента.

    Также представитель Кремля отметил, что ему ничего не известно о представителях «бизнес-элит, которые направили свой гнев за расширение санкций на Кремль и обвинили президента Путина и его окружение».  Песков подчеркнул, что в администрацию президента не поступали соответствующие жалобы.

    Песков рассказал о попытках США испортить отношения Путина и бизнеса в России

    «О таких соображениях и взглядах нам не известно, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Если они есть и где-то проявлялись, то мы, безусловно, всегда готовы к дискуссиям и к обсуждению с представителями отечественного бизнеса».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #санкции #путин #сша #песков #бизнес
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