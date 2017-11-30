Песков рассказал о попытках США испортить отношения Путина и бизнеса в России

Москва, 30 ноября. В Кремле убеждены, что санкции США направлены на то, чтобы настроить российских бизнесменов против главы страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили ответить, расценивает ли Москва антироссийские санкции США как попытки настроить российских предпринимателей против Путина. Он подтвердил догадки журналистов.

«Отвечаем: уверены, что так дело и обстоит», — констатировал пресс-секретарь президента.

Также представитель Кремля отметил, что ему ничего не известно о представителях «бизнес-элит, которые направили свой гнев за расширение санкций на Кремль и обвинили президента Путина и его окружение». Песков подчеркнул, что в администрацию президента не поступали соответствующие жалобы.