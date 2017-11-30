Гидрометцентр России прогнозирует теплый декабрь и раннюю весну

Москва, 30 ноября. Теплый и богатый на осадки декабрь, а также ранняя весна ждут россиян в ближайшие полгода. Такой прогноз озвучил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как рассказал главный синоптик РФ на пресс-конференции в ТАСС, в декабре на европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, Приволжском федеральном округе, на севере всей азиатской территории страны температура будет выше нормы. В остальных регионах европейской части России температура будет около и выше нормы, а в Забайкалье, Иркутской области, Хабаровском крае около и ниже нормы.

Осадки в европейской части России превысят норму, на остальной территории страны будут в пределах нормы. В Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях ожидается дефицит осадков. Вильфанд подчеркнул, что осадки – это не только снег, но и мокрый снег и дожди.

Глава Гидрометцентра РФ также рассказал, что весна в 2018 году придет в Россию рано, уже в начале марта будет очень тепло.