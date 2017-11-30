Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения
Россия
Гидрометцентр России прогнозирует теплый декабрь и раннюю весну
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гидрометцентр России прогнозирует теплый декабрь и раннюю весну

    15:52  30 Ноября 2017
    257

    Гидрометцентр России прогнозирует теплый декабрь и раннюю весну

    Москва, 30 ноября. Теплый и богатый на осадки декабрь, а также ранняя весна ждут россиян в ближайшие полгода. Такой прогноз озвучил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Как рассказал главный синоптик РФ на пресс-конференции в ТАСС, в декабре на европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, Приволжском федеральном округе, на севере всей азиатской территории страны температура будет выше нормы. В остальных регионах европейской части России температура будет около и выше нормы, а в Забайкалье, Иркутской области, Хабаровском крае около и ниже нормы. 

    Осадки в европейской части России превысят норму, на остальной территории страны будут в пределах нормы. В Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях ожидается дефицит осадков. Вильфанд подчеркнул, что осадки – это не только снег, но и мокрый снег и дожди.

    Глава Гидрометцентра РФ также рассказал, что весна в 2018 году придет в Россию рано, уже в начале марта будет очень тепло.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #прогноз #синоптики #весна #зима
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть