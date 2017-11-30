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Володин: Ответ на лишение аккредитации RT в конгрессе США последует в ближайшее время
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    Володин: Ответ на лишение аккредитации RT в конгрессе США последует в ближайшее время

    15:44  30 Ноября 2017
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    Володин: Ответ на лишение аккредитации RT в конгрессе США последует в ближайшее время

    Москва, 30 ноября. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал посягательством на основы демократии лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США и сообщил, что российская сторона в ближайшее время зеркально ответит Вашингтону.

    «Мы не будем мириться с таким положением вещей. Поэтому мы рассматриваем варианты симметричных мер для зеркального ответа на недружественные действия американской стороны. Они последуют в ближайшее время», — сообщил Володин РИА Новости.

    Володин подчеркнул, что, лишив журналистов RT аккредитации, Вашингтон бросил «вызов общим для мира ценностям свободы слова».

    Напомним, 21 ноября сотрудников телеканала RT лишили аккредитации в конгрессе США, аргументируя это тем, что RT официально зарегистрирован в качестве иностранного агента.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #володин #rt
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