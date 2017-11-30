Первый раунд «челночных дискуссий» по Сирии завершился

Женева, 30 ноября. Подошел к концу первый раунд «челночных дискуссий» специального посланника Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффана де Мистуры с делегациями объединенной оппозиции САР и Дамаска. Как стало известно, в пятницу переговоры возобновятся.

«На сегодня встреча завершилась, — сказал журналистам источник, близкий к организации переговоров. — Де Мистура намерен возобновить «челночную дипломатию» в пятницу», передает РИА Новости.

Ранее де Мистура призвал участников восьмого раунда женевских переговоров воздержаться от обвинений и выставления условий.

Накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что действия международной коалиции, которую возглавляют США, являются реальными шагами по расчленению Сирии.