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Первый раунд «челночных дискуссий» по Сирии завершился
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    Первый раунд «челночных дискуссий» по Сирии завершился

    15:54  30 Ноября 2017
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    Первый раунд «челночных дискуссий» по Сирии завершился

    Женева, 30 ноября. Подошел к концу первый раунд «челночных дискуссий» специального посланника Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффана де Мистуры с делегациями объединенной оппозиции САР и Дамаска. Как стало известно, в пятницу переговоры возобновятся. 

    «На сегодня встреча завершилась, — сказал журналистам источник, близкий к организации переговоров. — Де Мистура намерен возобновить «челночную дипломатию» в пятницу», передает РИА Новости.

    Ранее де Мистура призвал участников восьмого раунда женевских переговоров воздержаться от обвинений и выставления условий.

    Накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что действия международной коалиции, которую возглавляют США, являются реальными шагами по расчленению Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #дамаск #де мистура #женева
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