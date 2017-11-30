Украинцы в ответ на закон о двойном Рождестве попросили выходной на Хануку

Киев, 30 ноября. В 2017 году на Украине начнут официально праздновать католическое Рождество. Украинцы отреагировали шутками на данное нововведение, а также попросили сделать Хануку официальным государственным праздником.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о двойном праздновании Рождества Христова. Теперь украинцы празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю (католическое) и 7 января по юлианскому календарю (православное).

В середине ноября этот закон был принят депутатами Верховной рады. По мнению авторов документа, признание 25 декабря официальным праздничным днем будет способствовать объединению и лучшему взаимопониманию между христианскими религиозными общинами, как в пределах, так и за пределами Украины.

Идея добавить в календарь лишний «красный день» пришлась по душе украинским политикам, так как празднование Рождества по григорианскому календарю делает Украину на шаг ближе к «цивилизованному миру». После принятия данной инициативы парламентом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что объявление 25 декабря выходным днем наряду с православным Рождеством «усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов».

Второе Рождество также порадовало министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который заявил, что украинцы всегда отмечали этот праздник дважды.

«Поздравляю 25 декабря как праздник — и не потому что это мой день рождения :). На Украине всегда Рождество праздновали дважды. Считаю, что каждый имеет право отмечать этот праздник в свой день», — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Вітаю 25 грудня як свято - і не тому що це мій день народження :). В Україні завжди Різдво святкували двічі. Вважаю, що кожен має право відзначати це свято у свій день. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 29, 2017

Однако решение властей сделать католическое Рождество государственным праздником понравилось не всем гражданам Украины. В комментариях к посту Климкина украинцы усомнились в словах министра, а также предложили сделать выходным днем Китайский новый год и День благодарения.

«Что за бред? Когда его отмечали два раза? Когда День благодарения станет оф.праздником, а Китайский новый год, еврейская пасха», — ответил министру один из пользователей.

«Каждый имеет право отмечать любой праздник, но это не повод делать его государственным выходным», — отмечает Katsohs.

«Отмечать пожалуйста. Но это не должны быть государственные праздники!», — добавил Виктор.

«Так религий много еще: ислам, кришнаиды, хасиды всякие и.т.п. Давайте всем выходные делать тогда уж», — отмечает Pakhotov Oleg.

«Павло, а почему Ханука не выходной?», — поинтересовался Ярик‏ @dakarus_ua.

«Павло, ты на двух стульях скачешь», — предупредил министра Valera‏ @Cadette_Biegler.

Стоит отметить, что многие украинские аналитики с настороженностью отнеслись к данному нововведению. По их мнению, решение Верховной рады сделать католическое Рождество государственным праздником не отражает реального мнения граждан и неизбежно приведет к еще большему расколу украинского общества.