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«Американцам мало ваших щек»: польский журналист заявил о начале «новой войны» России и США
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    «Американцам мало ваших щек»: польский журналист заявил о начале «новой войны» России и США

    19:42  30 Ноября 2017
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    «Американцам мало ваших щек»: польский журналист заявил о начале «новой войны» России и США

    То, что сейчас происходит в российско-американских отношениях, похоже на начало второй холодной войны, считает польский журналист Тоамаш Мацейчук. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали лишение телеканала Russia Today аккредитации в Конгрессе США. Как обычно, эксперты разделились на два лагеря. В первом лагере решили, что каждая страна имеет право на такие решения. Другая половина уверена, что таким образом в США нарушили американские законы, в частности право на свободный доступ к информации.

    По мнению польского журналиста Томаша Мацейчука, идет новая холодная война.

    «Правила, которые мы знали, которых мы все придерживались, их больше нет. Давайте посмотрим на последний год. Все в этой студии думали, что Дональд Трамп будет другом России, что американско-российские отношения будут идти по правильному пути. Будет дружба, будет мир, будет жвачка. Ничего этого нет, — говорит польский журналист —  А есть что? Есть холодная война. Я думаю, а что будет через год, через пять лет? Я не знаю, что происходит в Америке, но чего американцы хотят от русских? Ты (Артем Шейнин — Прим. ФАН) сказал, что у вас две щеки и больше подставлять нечего. А мне кажется, что американцы хотят, чтобы вы подставили еще и другую часть вашего тела. Это опасно. Американцам мало ваших щек, они хотят что-то большее, покрасивее».

    Томаш Мацейчук

    Ведущий ток-шоу Артем Шейнин с сарказмом намекнул собеседнику, что не все получают желаемое: «Ты же понимаешь, что обычно получают те, кто хочет ту часть нашего тела? Это проходили французы, это проходили немцы, это, в общем, частично, проходили во Вьетнаме американцы».

    Затем польский журналист неожиданно перешел совершенно на другую тему.

    «Я как поляк, такой русофоб, скажу, что сегодня у нас годовщина советско-финской войны, и здесь, к сожалению для вас, Советский Союз получил по ушам», — говорит Мацейчук.

    Шейнин одернул собеседника, подчеркнув, что в военном смысле СССР победил: «Это была первая победа, но победить мы победили».

    «Возвращаясь к российско-американским отношениям, я думаю и боюсь, что мы сейчас наблюдаем за началом новой войны — второй холодной войны, — констатировал Мацейчук. — Система рухнула на наших глазах».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #rt #russia today #америка #конгресс сша #холодная война #шейнин #мацейчук
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