Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций
Украина
Украинский политолог назвал конфликт ФК «Шахтер» с националистами ошибкой футболистов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский политолог назвал конфликт ФК «Шахтер» с националистами ошибкой футболистов

    21:37  30 Ноября 2017
    604

    Украинский политолог назвал конфликт ФК «Шахтер» и националистов ошибкой футболистов

    Позором назвал стычку националистов с Донецким ФК «Шахтер» украинский политолог Вячеслав Ковтун. Однако, по его мнению, тот факт, что автобус футболистов остановился по требованию националистов, — ошибка спортсменов.

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали ситуацию с украинскими националистами, которые в минувший вторник остановили автобус с футболистами донецкого клуба «Шахтер». Радикалы решили провести со спортсменами «разъяснительную беседу» из-за «невнятной позиции» спортсменов по поводу вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В ультимативной форме они потребовали, чтобы во время матча игроки надели футболки в поддержку военной операции в Донбассе. Диалог сопровождался угрозами со стороны националистов.

    Ведущий ток-шоу Артем Шейнин попросил украинского политолога Вячеслава Ковтуна прокомментировать показанный в студии видеоролик, отметив, что «на глазах у всей Украины радикалы обращаются фактически с угрозами по отношению к людям, которых можно смело назвать достоянием Украины».

    «Это было 28 ноября, сегодня 30-е число. Не происходит ничего. Я  правильно понимаю, что для украинской власти и буйного свободолюбивого народа то, что делают эти люди в отношении футболистов, это правильно и оправданно?» — задал вопрос Артем Шейнин.

    «Шахтер» — это самый сильный клуб Украины, хотя я с детства болею за киевское «Динамо». Важно то, что они вообще остановились. Никогда автобус не едет после матча или на матч один, его позади и впереди сопровождают машины с мигалками. Они остановились, и это была первая ошибка. Вторая ошибка…», — попытался прокомментировать ситуацию политолог Вячеслав Ковтун.

    Однако Ковтуна резко перебил ведущий ток-шоу Артем Шейнин.

    «Слав, подожди, ты так говоришь, будто мы все в космосе живем, — перебил Ковтуна ведущий. — Ты находишься в своей стране. Тебя постоянно должна сопровождать мысль, что если тебя или твой футбольный клуб после матча кто-то останавливает, ты не выйдешь и не остановишься?» — недоумевает Шейнин.

    «Тон разговора имел угрожающий характер, это очевидно. Почему не было тех полицейских, которые обычно сопровождают команду?» — задается вопросом Ковтун.

    "Их потому и не было, что полицейские с этими связываться боятся и не хотят"

    Ведущий напомнил оппоненту, что в этой студии неоднократно обсуждались ситуации, в центре которых были украинские националисты и бездействие правоохранительных органов по отношению к их поступкам.

    «Почему? Слава, мы много раз здесь говорили, что в вашей стране такие буйные радикалы заправляют всем, с чем ты был всегда не согласен, отвечая, что таких всего 2%. Не кажется ли тебе, что ты, задавая вопрос «почему?», на него сам и ответил? Их потому и не было, что полицейские с этим связываться боятся и не хотят», — подчеркнул Шейнин.

    Ковтуну пришлось признать, что данное поведение недопустимо.

    «Позор (ситуация с угрозами футбольному клубу — прим. ФАН)», — заключил Ковтун.

    Но при этом Ковтун считает, что можно посмотреть на произошедшее и под другим углом.

    «Это активисты, которые выразили свое мнение. Я не согласен формой выражения этого мнения», — сказал Ковтун.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #националисты #шейнин #ковтун #фк шахтер #онецк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть