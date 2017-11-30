Украинский политолог назвал конфликт ФК «Шахтер» с националистами ошибкой футболистов

Позором назвал стычку националистов с Донецким ФК «Шахтер» украинский политолог Вячеслав Ковтун. Однако, по его мнению, тот факт, что автобус футболистов остановился по требованию националистов, — ошибка спортсменов.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали ситуацию с украинскими националистами, которые в минувший вторник остановили автобус с футболистами донецкого клуба «Шахтер». Радикалы решили провести со спортсменами «разъяснительную беседу» из-за «невнятной позиции» спортсменов по поводу вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В ультимативной форме они потребовали, чтобы во время матча игроки надели футболки в поддержку военной операции в Донбассе. Диалог сопровождался угрозами со стороны националистов.

Ведущий ток-шоу Артем Шейнин попросил украинского политолога Вячеслава Ковтуна прокомментировать показанный в студии видеоролик, отметив, что «на глазах у всей Украины радикалы обращаются фактически с угрозами по отношению к людям, которых можно смело назвать достоянием Украины».

«Это было 28 ноября, сегодня 30-е число. Не происходит ничего. Я правильно понимаю, что для украинской власти и буйного свободолюбивого народа то, что делают эти люди в отношении футболистов, это правильно и оправданно?» — задал вопрос Артем Шейнин.

«Шахтер» — это самый сильный клуб Украины, хотя я с детства болею за киевское «Динамо». Важно то, что они вообще остановились. Никогда автобус не едет после матча или на матч один, его позади и впереди сопровождают машины с мигалками. Они остановились, и это была первая ошибка. Вторая ошибка…», — попытался прокомментировать ситуацию политолог Вячеслав Ковтун.

Однако Ковтуна резко перебил ведущий ток-шоу Артем Шейнин.

«Слав, подожди, ты так говоришь, будто мы все в космосе живем, — перебил Ковтуна ведущий. — Ты находишься в своей стране. Тебя постоянно должна сопровождать мысль, что если тебя или твой футбольный клуб после матча кто-то останавливает, ты не выйдешь и не остановишься?» — недоумевает Шейнин.

«Тон разговора имел угрожающий характер, это очевидно. Почему не было тех полицейских, которые обычно сопровождают команду?» — задается вопросом Ковтун.

Ведущий напомнил оппоненту, что в этой студии неоднократно обсуждались ситуации, в центре которых были украинские националисты и бездействие правоохранительных органов по отношению к их поступкам.

«Почему? Слава, мы много раз здесь говорили, что в вашей стране такие буйные радикалы заправляют всем, с чем ты был всегда не согласен, отвечая, что таких всего 2%. Не кажется ли тебе, что ты, задавая вопрос «почему?», на него сам и ответил? Их потому и не было, что полицейские с этим связываться боятся и не хотят», — подчеркнул Шейнин.

Ковтуну пришлось признать, что данное поведение недопустимо.

«Позор (ситуация с угрозами футбольному клубу — прим. ФАН)», — заключил Ковтун.

Но при этом Ковтун считает, что можно посмотреть на произошедшее и под другим углом.