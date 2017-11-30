Эксперт об итогах разговора с Медведевым: Не вижу поводов для пессимизма

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с журналистами российских телеканалов и в течение полутора часов отвечал на наиболее актуальные вопросы. Глава Кабмина рассказал о росте экономики, укреплении национальной валюты, иностранных хакерах, а также о перспективах улучшения отношений России и США.

Особое внимание Медведев остановил на наименее социально защищенных слоях населения — бедных гражданах, а также пенсионерах. Премьер-министр РФ сообщил о том, что пенсии будут индексироваться на уровень инфляции и выше. Несмотря на это, Дмитрий Медведев назвал бедность кричащей проблемой российской экономики и отметил, что с ней надо бороться.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что власть не впервые останавливает внимание на наименее защищенных категориях граждан.

«В центре внимания внутренней политики находится человек. Конечно же, граждане хотят, чтобы власть обеспечивала им максимально комфортный уровень жизни. Но при этом повысить качество жизни гражданское общество может и самостоятельно, для этого есть соответствующие механизмы. Например, некоммерческие организации и другие фонды, которые могли бы защищать интересы людей. В этом случае граждане бы получили справедливое право требовать что-то от власти. В этом случае социальная обеспеченность россиян значительно бы увеличилась», — рассуждает эксперт.

Андрей Кошкин считает, что акцент премьера на бедности некоторых категорий граждан — не предвыборная уловка.

«Социальная политика правительства РФ — целенаправленная, ветвь исполнительной власти работает системно и поступательно. Нужно смотреть на развитие страны более масштабно — обороноспособность России в значительной степени увеличилась, реализуются различные социальные проекты. Направлений работы правительства очень много. Я напомню, что была создана программа материнского капитала, которую неоднократно продлял президент РФ Владимир Путин. Все эти механизмы существуют для того, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась. Экономика также стабилизировалась и развивается», — объясняет Кошкин.

«Я не вижу особых поводов для пессимизма», — подытожил эксперт.

Также Медведев сказал, что система распределения пособий в России «не вполне справедлива — она размазывает всю помощь тонким слоем».

«Главное в системной работе — это идея адресности», — заметил он.

Ученый-экономист и финансовый омбудсмен Павел Медведев говорит, о том, что адресное распределение льгот — это благо, потому что многие льготы в России распределяются самым формальным образом.

«Например, это выплата на второго ребенка. Миллиардеры, может быть, и не получили бы эти деньги, потому что они в них не нуждаются. Но всегда существуют промежуточные случаи, когда человек является не миллиардером, а миллионером. И он получил эти деньги на улучшение жилищных условий. Такого рода случае мне известны», — рассказывает Медведев.

При этом он предупредил, что администрироваться адресные выплаты должны очень аккуратно, властям предстоит выявить те категории граждан, которые в них действительно нуждаются.

Экономист и политолог Института современного развития Никита Масленников также согласился с мнением, что адресная поддержка — это благо.

«Действительно, с распределением социальной помощи и социальной поддержки не все благополучно, и Дмитрий Медведев в этом случае абсолютно прав. Существующая система распределения льгот несправедлива, потому что не обеспечивает адресность социальной помощи. Это труднооспариваемая идея, помощь должна быть адресной», — сказал Масленников.

Масленников также акцентировал внимание на том, что с введением политики адресного распределения льгот у государства возникнут проблемы с их администрированием. Экономист добавил, что для этой цели могут быть использованы современные компьютерные технологии.