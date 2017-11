Гонка за искусственным интеллектом: США отстают от России и Китая

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The U.S. Risks Falling Behind Russia and China in Its Use of AI in the Military («США начинают отставать от России и Китая в использовании ИИ в армии»), опубликованную информационно-аналитическим ресурсом MIT Technology Review.

Военный бюджет США в 615 миллиардов долларов намного больше, чем у ближайших конкурентов — Китая (211 миллиардов долларов) и России (69 миллиардов долларов). Но, даже учитывая это преимущество, данные нового доклада говорят о том, что США скоро начнут отставать в гонке за искусственным интеллектом (ИИ) для военного применения.

В 2014 году министр обороны США Чак Хэйгел объявил, что его ведомство намерено возглавить грядущую революцию ИИ с помощью новой «Третьей стратегии противовеса». Для непосвященных, «Вторая стратегия противовеса» была создана в ответ на наращивание обычных вооруженных сил вдоль центрально-европейского фронта Советским Союзом и его государствами-сателлитами, что само по себе стало ответом на «Первую стратегию противовеса», в рамках которой США разместили свои собственные силы на фронте. Америка не пыталась догнать Советский Союз по числу солдат, вместо этого она развивала технологии, такие как сенсоры дальнего действия, управляемые боеприпасы нового поколения и малокалиберные боеприпасы, чтобы получить преимущество.

Хэйгел хотел применить к третьей версии стратегии примерно тот же подход, но в последние несколько лет первопроходцами в новых военных разработках ИИ были русские и китайцы. Россия сейчас особенно открыта в отношении развития все более мощных робототехнических систем, предназначенных для ведения войны, в то время как Китай объявил о своих планах стать «передовым глобальным инновационным центром ИИ» к 2030 году. Готовый к бою искусственный интеллект также занимает умы руководителей НАТО, которая в среду выпустила доклад о том, что Североатлантическому альянсу необходимо подготовиться к будущему ведения войны посредством инвестиций в ИИ.

Развитие искусственного интеллекта в военном плане — это не обязательно солдаты-роботы и вооруженные беспилотники. В докладе подробно излагается, почему Америка рискует отстать от России и Китая. Аналитическая фирма Govini, сотрудничающая с правительством США, описывает различные способы применения ИИ, которые могут помочь принимать более своевременные и правильные боевые решения, различные новые формы взаимодействия человека и машины и новые функции нейронных сетей в осмыслении некоторых масштабных наборов данных, к которым у военных есть доступ.

Стоит отметить, что министерство обороны не бездействует. Расходы на ИИ, большие объемы данных и сервисы облачного хранения достигли 7,4 млрд долларов в 2017 финансовом году, что почти на треть больше, чем в 2012 году.

Одно преимущество США состоит в частном секторе. Коммерческий сектор тратит на развитие ИИ гораздо больше, чем министерство обороны: Ford, например, потратил 1 млрд долларов на покупку стартапа в области ИИ в феврале этого года. В ходе визита в Силиконовую (Кремниевую — прим. ФАН) долину в начале этого года министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что считает необходимым более усиленно работать над интеграцией коммерческого ИИ с министерством. И новый отчет показал, что ему предстоит большая работа.