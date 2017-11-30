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Взрыв мины ИГИЛ привел к гибели ребенка в Хасаке
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    Взрыв мины ИГИЛ привел к гибели ребенка в Хасаке

    15:56  30 Ноября 2017
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    Взрыв мины ИГИЛ привел к гибели ребенка в Хасаке

    Хасака, 30 ноября. В результате взрыва мины «Исламского государства»1 в провинции Хасака погиб девятилетний мальчик.

    Источник в провинции Хасака сообщил, что при взрыве мины, заложенной боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около населенного пункта Аш-Шаддади, погиб девятилетний ребенок.

    Отмечается, что в данном регионе боевики «Халифата» оставили перед уходом в Дейр-эз-Зор множество мин и самодельных взрывных устройств. В поселении Аш-Шхейль также детонировала «закладка» исламистов. Мина была заложена с расчетом на причинение максимальных повреждений. Два ребенка получили тяжелые ранения. Сейчас они доставлены в больницу в критическом состоянии.

    Взрыв мины ИГИЛ привел к гибели ребенка в Хасаке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #хасака
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