Взрыв мины ИГИЛ привел к гибели ребенка в Хасаке

Хасака, 30 ноября. В результате взрыва мины «Исламского государства»1 в провинции Хасака погиб девятилетний мальчик.

Источник в провинции Хасака сообщил, что при взрыве мины, заложенной боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около населенного пункта Аш-Шаддади, погиб девятилетний ребенок.

Отмечается, что в данном регионе боевики «Халифата» оставили перед уходом в Дейр-эз-Зор множество мин и самодельных взрывных устройств. В поселении Аш-Шхейль также детонировала «закладка» исламистов. Мина была заложена с расчетом на причинение максимальных повреждений. Два ребенка получили тяжелые ранения. Сейчас они доставлены в больницу в критическом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.