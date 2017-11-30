Выплаты на первенца, маткапитал, льготная ипотека: Путин поручил поддержать российские семьи

Несколько дней назад президент России Владимир Путин, выступая на координационном совете по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, которые помогут значительно улучшить жизнь российских семей.

Что именно изменится в ближайшее время в жизни россиян, у которых есть дети или вот-вот ожидается пополнение, рассказывает Федеральное агентство новостей.

Пособие на первенца

Семьи, родившие первого ребенка после наступления 2018 года, будут получать дополнительные ежемесячные выплаты. Помощь будет адресной, до полуторалетнего возраста малыша, и направлена в первую очередь на поддержку небогатых семей.

Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, в среднем помощь семьям с первенцем составит 10523 рубля в 2018 году, 10836 рублей — в 2019 году и 11143 рубля — в 2020 году.

Величина выплат будет для каждого региона своя, ее привяжут к региональному размеру прожиточного минимума для детей.

Выплаты будут в размере регионального прожиточного минимума для детей, а претендовать на прибавку на первенца смогут молодые семьи с доходом, не превышающим полтора прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Программа маткапитала продлена на три года

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала, которая должна была завершиться 31 декабря 2018 года. Предложение Путина — продлить действие маткапитала еще на три года — до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, применение программы маткапитала будет расширено, теперь особо нуждающиеся семьи смогут получать из него ежемесячные выплаты, также материнский капитал можно будет использовать для оплаты дошкольного образования и ухода за ребенком с двухмесячного возраста.

На сегодняшний день маткапитал составляет 453 тысячи рублей.

Напомним, материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился или был усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если на второго ребенка маткапитал не оформлялся).

Материнский капитал по действующему закону можно использовать на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на пенсию матери, а также на некоторые другие цели.

Специальная ипотека для семей с детьми

Владимир Путин инициировал специальную программу по улучшению жилищных условий российских семей, имеющих двух и более детей. Программой смогут воспользоваться семьи, в 2018 году родившие второго или третьего ребенка. Такие семьи смогут принять участие в программе ипотечного кредитования с частичной государственной поддержкой, фактически воспользовавшись ипотекой всего под 6% годовых.

Как пояснил Путин, семьи, родившие после наступления 2018 года второго и третьего ребенка, смогут покупать жилье на первичном рынке или рефинансировать полученные ранее ипотечные кредиты, а все, что выше 6% годовых, будет погашено за счет государственной субсидии.

Решение проблемы очередей в детские дошкольные учреждения

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо как можно скорее решить проблему с очередями в детские ясли, как это было уже сделано с детскими садами. Также президент распорядился выделить средства на оснащение и ремонт детских поликлиник.

Что будут получать семьи с детьми с 2018 года

Размер и условия предоставления нижеперечисленной помощи для социальной поддержки семей с детьми зависят от региональных программ.

— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

— Единовременное пособие при рождении ребенка.

— Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего.

— Ежемесячное пособие на ребенка.

— Пособие на ребенка-инвалида.

— Ежемесячная выплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет.

— Ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком и последующими детьми.

— Федеральный материнский капитал.

— Региональный материнский капитал.

— Ежемесячная выплата для многодетных семей.

— Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.

— Предоставление стройматериалов на постройку индивидуального жилого дома многодетным семьям.

— Предоставление компенсации родителям детей, посещающих образовательные организации.

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