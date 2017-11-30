«Кормили, как зверей»: уехавшие в Польшу украинцы рассказали о нечеловеческих условиях труда

Киев, 30 ноября. Многие украинцы, которые едут на заработки в Польшу, попадают в условия, близкие к рабским. Как минимум, они близки к «экстремальным», отмечают граждане Украины, столкнувшиеся с далеким от доброжелательного отношением.

По словам первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Варшаве Дмитрия Горбаня, зафиксирован рост количества обращений украинцев в связи с нарушением их прав недобросовестными работодателями.

«Обращаются и те, у кого работодатели забрали паспорта. Это, по сути, преступление в сфере торговли людьми», — цитирует его слова издание «Страна.ua».

Согласно предварительным данным, около 60% украинцев столкнулись с проблемами при трудоустройстве в Польше. Гастарбайтеров с помощью уловок лишали загранпаспортов, заставляли работать за самые скромные деньги и жить в переполненных помещениях.

Ситуация стала настолько вопиющей, что на нее обратили внимание польские СМИ. Весной 2017 года телеканал TVN 24 выпустил передачу про гражданку Украины по имени Оксана, которой на предприятии по производству продуктов питания в Польше обещали платить около тысячи евро в месяц.

У нее отобрали все, кроме одежды, заставляли вставать в четыре утра и работать в режиме «нон-стоп», а также периодически избивали.

«Кормили тоже как зверей — отбросами», — поведала она.

Однако женщина смогла сбежать от «рабовладельцев». По словам Оксаны, многие из работавших на заводе выглядели так, будто они вернулись из зоны военного конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее эксперты Международной организации труда сообщили о том, что около 40 миллионов человек являются жертвами различных форм рабства.