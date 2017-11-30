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Украинский дипломат о Савченко: Эта бомба подрывает наше государство
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    Украинский дипломат о Савченко: Эта бомба подрывает наше государство

    15:32  30 Ноября 2017
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    Киевский дипломат сравнил Савченко с опасной бомбой

    Киев, 30 ноября. Украинский дипломат Руслан Осипенко назвал народного депутата Верховной рады Надежду Савченко опасной бомбой, которая, подрывает основы украинского государства.

    Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала Oboz.TV, назвав политическим пиаром обвинения киевских властей в разжигании войны в Донбассе, которые Савченко огласила в Польше.

    Как сообщил Осипенко, он считает, что Савченко, будучи в прошлом политзаключенной, которую «освобождала вся Европа», пользуется своей известностью за рубежом.

    «Она с высоких трибун делает такие заявления. Это – бомба, это подрыв. Эта бомба подрывает наше государство», — заключил дипломат.

    Напомним, Надежда Савченко около двух лет находилась в российских СИЗО по обвинению в убийстве на юго-востоке Украины российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Однако впоследствии вместо 22 лет тюремного срока ее отправили на Украину, где Савченко стала депутатом Верховной рады.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #савченко
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