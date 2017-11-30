Украинский дипломат о Савченко: Эта бомба подрывает наше государство

Киев, 30 ноября. Украинский дипломат Руслан Осипенко назвал народного депутата Верховной рады Надежду Савченко опасной бомбой, которая, подрывает основы украинского государства.

Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала Oboz.TV, назвав политическим пиаром обвинения киевских властей в разжигании войны в Донбассе, которые Савченко огласила в Польше.

Как сообщил Осипенко, он считает, что Савченко, будучи в прошлом политзаключенной, которую «освобождала вся Европа», пользуется своей известностью за рубежом.

«Она с высоких трибун делает такие заявления. Это – бомба, это подрыв. Эта бомба подрывает наше государство», — заключил дипломат.

Напомним, Надежда Савченко около двух лет находилась в российских СИЗО по обвинению в убийстве на юго-востоке Украины российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Однако впоследствии вместо 22 лет тюремного срока ее отправили на Украину, где Савченко стала депутатом Верховной рады.