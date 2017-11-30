Копенгаген, 30 ноября. Дания может сорвать строительство «Северный поток-2». Парламент страны принял законопроект, который разрешает Дании наложить запрет на прокладку труб российского газопровода в своих территориальных водах.

Раньше это можно было делать лишь из соображений сохранения окружающей среды и безопасности, а теперь отказывать в прокладке кабелей и трубопроводов можно из вопросов внешней политики, безопасности и обороны. Об этом сообщили местные СМИ.

Вопрос о целесообразности прокладки труб через территориальные воды королевства будет решать министерство иностранных дел страны.

При этом в датском издании Berlingske Tidende закон расценивают, скорее, как некий сигнал, чем реальное препятствие для «Северного потока-2».