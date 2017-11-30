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Политика
Это сигнал: в Дании объяснили принятие закона о запрете строительства «Северного потока — 2»
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    Это сигнал: в Дании объяснили принятие закона о запрете строительства «Северного потока — 2»

    15:37  30 Ноября 2017  /обновлено: 15:38  30 Ноября 2017
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    Это сигнал: в Дании объяснили принятие закона о запрете строительства «Северного потока — 2»

    Копенгаген, 30 ноября. Дания может сорвать строительство «Северный поток-2». Парламент страны принял законопроект, который разрешает Дании наложить запрет на прокладку труб российского газопровода в своих территориальных водах.

    Раньше это можно было делать лишь из соображений сохранения окружающей среды и безопасности, а теперь отказывать в прокладке кабелей и трубопроводов можно из вопросов внешней политики, безопасности и обороны. Об этом сообщили местные СМИ.

    Вопрос о целесообразности прокладки труб через территориальные воды королевства будет решать министерство иностранных дел страны.

    При этом в датском издании Berlingske Tidende закон расценивают, скорее, как некий сигнал, чем реальное препятствие для «Северного потока-2».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #северный поток-2 #газ #дания #закон
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