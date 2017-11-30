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На YouTube появится новая функция для популярных блогеров
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    На YouTube появится новая функция для популярных блогеров

    15:30  30 Ноября 2017
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    На YouTube появится новая функция для популярных блогеров

    Москва, 30 ноября. Разработчики YouTube анонсировали возможность публиковать новый тип видеороликов, которые являются аналогом «Историй» в Instagram и Snapchat.

    Как пишет Mashable, видеоролики Reels, в отличие от «сториз», не будут исчезать спустя 24 часа после публикации и будут доступны в специальном разделе на канале. Такие видео можно будет оформить с помощью фильтров, стикеров, текста, музыки и других эффектов.

    Новая функция будет доступна лишь оргнаиченному кругу пользователей: на первом этапе это будут популярные авторы, далее — блогеры с крупными каналами, на которые подписаны более 10 тысяч пользователей.

    Отмечается, что Reels «предоставят более простые способы выразить себя и взаимодействовать со зрителями».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #youtube #функции
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