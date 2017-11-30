На YouTube появится новая функция для популярных блогеров

Москва, 30 ноября. Разработчики YouTube анонсировали возможность публиковать новый тип видеороликов, которые являются аналогом «Историй» в Instagram и Snapchat.

Как пишет Mashable, видеоролики Reels, в отличие от «сториз», не будут исчезать спустя 24 часа после публикации и будут доступны в специальном разделе на канале. Такие видео можно будет оформить с помощью фильтров, стикеров, текста, музыки и других эффектов.

Новая функция будет доступна лишь оргнаиченному кругу пользователей: на первом этапе это будут популярные авторы, далее — блогеры с крупными каналами, на которые подписаны более 10 тысяч пользователей.

Отмечается, что Reels «предоставят более простые способы выразить себя и взаимодействовать со зрителями».