Песков рассказал об ответе России на действия США против RT

Москва, 30 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал лишение аккредитации телеканала RT в конгрессе США. По его мнению, российские парламентарии дадут достаточно эмоциональный ответ в отношении американских СМИ.

«Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны наших законодателей в отношении американских СМИ», — отметил представитель Кремля.

Как отметил Песков, оставить без ответа соответствующие «враждебные и недемократические» шаги «сложно и невозможно».

Пресс-секретарь добавил, что данная ситуация «плохая».

Напомним, 21 ноября сотрудники RT были лишены аккредитации в конгрессе США из-за регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что США должны быть готовы к тому, что Россия предпримет ответные меры на лишение аккредитации RT в американской конгрессе.