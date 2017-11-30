Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Австралия бьет тревогу: Большой барьерный риф под угрозой уничтожения
Политика
Песков рассказал об ответе России на действия США против RT
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков рассказал об ответе России на действия США против RT

    16:07  30 Ноября 2017
    231

    Песков рассказал об ответе России на действия США против RT

    Москва, 30 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал лишение аккредитации телеканала RT в конгрессе США. По его мнению, российские парламентарии дадут достаточно эмоциональный ответ в отношении американских СМИ.

    «Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны наших законодателей в отношении американских СМИ», — отметил представитель Кремля.

    Как отметил Песков, оставить без ответа соответствующие «враждебные и недемократические» шаги «сложно и невозможно».

    Пресс-секретарь добавил, что данная ситуация «плохая». 

    Песков рассказал об ответе России на действия США против RT

    Напомним, 21 ноября сотрудники RT были лишены аккредитации в конгрессе США из-за регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

    Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что США должны быть готовы к тому, что Россия предпримет ответные меры на лишение аккредитации RT в американской конгрессе.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #rt
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть